Rotterdamse informateurs stellen ultimatum: volgende week duidelijkheid

Volgende week donderdag moet duidelijk zijn welke Rotterdamse partijen willen samenwerken in een nieuw college. "We hebben een ultimatum gesteld", zeggen informateurs Pieter Duisenberg en Paul Rosenmöller donderdag.

De impasse in de Rotterdamse formatie is nog niet doorbroken, meldt Rosenmöller na anderhalf uur beraad in het presidium, het dagelijks bestuur van de gemeenteraad.

"Daarom hebben we de druk flink opgevoerd." De informateurs waren erbij gehaald op uitnodiging van de fractievoorzitters.

Raamwerk

De formatie zit na ruim tien weken nog steeds muurvast. De VVD wil niet zonder Leefbaar Rotterdam in een college. PvdA en GroenLinks willen juist niet met zowel Leefbaar als de VVD in een college.

Hoewel er nog altijd geen nieuw Rotterdams bestuur is, vinden Duisenberg en Rosenmöller dat ze de afgelopen maand wel zijn opgeschoten. "Er ligt nu een raamwerk dat breed gedragen is. En we zijn pas acht dagen bezig om partijen te vinden die kunnen samenwerken."

Eindrapport

Of de informateurs nog vertrouwen hebben dat er volgende week een voorkeurscoalitie ligt? "Ja, we zien kansen, maar het betekent dat de partijen door een muizengaatje moeten."

Volgende week donderdag presenteren de informateurs hun eindrapport met een definitief raamwerk en als het lukt een voorkeurscoalitie.