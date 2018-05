Chaos op wegen rond Rotterdam

Het verkeer rond Rotterdam loopt donderdagochtend flink vast. Een vrachtwagen verloor eerder op de dag een deel van zijn lading op de A20 richting Gouda en ook op de A4, A13 en A15 is het inmiddels raak.

Door de afgesloten A20 moeten mensen omrijden via de Beneluxtunnel in de A4 of via de A15. Maar ook op die omleidingsroutes is het nu erg druk. Op de A4 hebben automobilisten meer dan een kwartier vertraging.

De A20 gaat vermoedelijk pas na 15:00 uur weer open. De ANWB voorspelt dat de problemen daar naadloos overgaan in de avondspits, omdat het momenteel ook slecht weer is.



Olie

Op de A15 naar Rotterdam staat het ook muurvast. Door een oliespoor ter hoogte van Sliedrecht is een rijstrook dicht. Dat zorgt voor bijna een uur vertraging.

Ook in Rotterdam zelf staat al een tijdje een hardnekkinge file. Onder meer in Rotterdam-Ommoord bij de Ankie Verbeek-Ohrlaan en de Terbregseweg tussen de Jasonweg en de President Rooseveltweg is het druk.