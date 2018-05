Drukte op wegen rond Rotterdam

Het verkeer rond Rotterdam is donderdag behoorlijk vastgelopen. Een vrachtwagen verloor in de ochtend een deel van zijn lading op de A20 richting Gouda en ook op de A4, A13 en A15 was het raak.

Door de afgesloten A20 moeten mensen omrijden via de Beneluxtunnel in de A4 of via de A15. Maar ook op die omleidingsroutes is het erg druk. Op de A4 hadden automobilisten meer dan een kwartier vertraging.

De ANWB voorspelt dat de problemen op de A20 naadloos overgaan in de avondspits, vanwege het slechte weer.



Op de A13 richting Den Haag gebeurde donderdag ook een ongeluk. Daardoor waren drie rijstroken dicht en was er een vertraging van bijna een uur.

Olie

Op de A15 naar Rotterdam stond het ook muurvast. Door een oliespoor ter hoogte van Sliedrecht was een rijstrook dicht. Dat zorgde voor bijna een uur vertraging.

Ook in Rotterdam zelf stond het verkeer vast. Onder meer in Rotterdam-Noord bij de Ankie Verbeek-Ohrlaan en de Terbregseweg tussen de Jasonweg en de President Rooseveltweg was het druk.