Stichter Oud-Beijerland: trouw beloofd, toch onthoofd

Wat heeft Oud-Beijerland te maken met de Tachtigjarige Oorlog? Dat wordt duidelijk op de tentoonstelling die komend weekend start over Lamoraal van Egmont, de stichter van de Zuidhollandse gemeente. De graaf werd 450 jaar geleden onthoofd en toen brak 80 jaar ellende uit met de Spanjaarden.

Bij leven was Lamoraal een belangrijk man. Hij zat ondermeer in de Raad van State en was trouw aan zijn vorst Philips II. "Nadat Lamoraal de erfpacht van zijn broer had overgenomen en het gebied bedijkte ontstond Beijerland", vertelt Jan in 't Veld van de Historische Vereniging Oud-Beijerland. "Dat ging destijds in een recordtijd. Dertien kilometer dijk in een paar maanden door arbeiders uit Brabant", vertelt In 't Veld.

Katholiek

Het liep niet goed af met de graaf want hij verzette zich tegen de vervolging van protestanten in die tijd. De Spaanse koning Alva wilde dat iedereen katholiek werd en nodigde Lamoraal uit voor een diner in Brussel. "Daar moest hij zijn zwaard inleveren en werd hij opgesloten", vertelt In 't Veld, "er volgde een schijnproces en uiteindelijk werd hij in 1568 in het openbaar onthoofd."

Op de expositie in Oud-Beijerland die vanaf deze week tot september te zien is, zal ook een afgietsel te zien zijn van de doorkliefde nekwervel van Lamoraal. "Het was nog een genadige dood in die tijd, lagere lieden verdwenen op de brandstapel of werden gevierendeeld", zegt In 't Veld.

De originele skeletten van Lamoraal en zijn echtgenote Sabina van Beieren liggen in een grafkelder in het Belgische Zottegem en kunnen bezocht worden. In Oud-Beijerland is er nog wel een straat die verwijst naar de graaf Van Egmont en er is een plaquette.

Expositie

"Dochter Sabina, vernoemd naar haar moeder, ligt begraven in de kerk van Oud-Beijerland, en op de expositie wordt alles duidelijk over die tijd en krijg je een beeld van het leven van Lamoraal en zijn familie. Ook is er alles te vinden over de bedijking van 1557 waarmee de basis werd gelegd voor het huidige Oud-Beijerland", aldus historicus In 't Veld.