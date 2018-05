Waterpolosters door naar halve finale World League

De Nederlandse waterpolosters hebben zich donderdag eenvoudig geplaatst voor de halve finale van de World League. De ploeg van de Rotterdamse bondscoach Arno Havenga won met overmacht van Japan: 18-7.

Havenga had zijn ploeg op enkele plaatsen gewijzigd om sommige speelsters zo wat rust te gunnen. Bij rust leidde Oranje al met 8-2, waardoor de tweede helft nauwelijks spannend was. Oranje speelt in de halve finales tegen Canada of gastland China.