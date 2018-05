Straten blank in Vlaardingen na hoosbui

Verschillende straten in Vlaardingen zijn donderdagochtend onder water gelopen. Onder meer in de Mahlerstraat, Weteringstraat en Markgraaflaan hebben bewoners natte voeten.

De wateroverlast volgt op een stevige hoosbui die 's ochtends over de regio trok. Waardoor het komt dat het water niet wegloopt, is nog niet duidelijk.

Het water is ook bij diverse woningen naar binnen gelopen, meldt de gemeente Vlaardingen. Die waarschuwt om niet in dit water te gaan spelen, omdat het vermengd is met rioolwater.