Pepperspray in Turks consulaat mocht niet

De beveiligers van het Turkse consulaat in Rotterdam mochten geen pepperspray gebruiken, omdat ze daar geen vergunning voor hebben. Dat zegt burgemeester Ahmed Aboutaleb. Dinsdag gebruikten de bewakers dit wapen tegen een lastige bezoeker van het consulaat.

De beveiligers wilden de Koerdische bezoeker naar buiten werken en gebruikten daarbij pepperspray, meldde de politie toen al. Daar werd de man overgedragen aan agenten. Door de pepperspray werden twee andere bezoekers onwel. Zij werden ter plekke door ambulancepersoneel behandeld.

Volgens Aboutaleb wordt nog onderzocht wat zich precies heeft afgespeeld in het consulaat. Dat onderzoek is volgens hem gecompliceerd omdat het zich in een diplomatieke omgeving heeft afgespeeld. Een consulaat is geen Nederlands grondgebied.

Als vastgesteld wordt dat zij inderdaad pepperspray hebben gebruikt zijn de beveiligers strafbaar, zegt Aboutaleb. "Ze moeten zich houden aan de Nederlandse wet. Dat betekent dat ze geen wapens zoals pepperspray mogen gebruiken, tenzij ze daarvoor verlof hebben. En dat is niet het geval’’, zegt Aboutaleb.

Uiteindelijk is volgens de burgemeester de consul verantwoordelijk voor het handelen van zijn personeel. De politie en het Openbaar Ministerie onderzoeken het incident en zullen aan het ministerie van Buitenlandse Zaken rapporteren.

Discussie raad

Het debat was aangevraagd door Tanya Hoogwerf van Leefbaar Rotterdam, samen met VVD en CDA. De partijen maken zich zorgen over spanningen in de Turkse gemeenschap. "Dit kun je niet afdoen als incident, want het staat in een breder kader. Daarom vinger aan de pols op zijn plaats", zei Pascal Lansink van de VVD.

Stephan van Baarle (Denk) reageerde fel naar de drie partijen. "U koppelt een incident in het consulaat aan een 'stammenstrijd'. Dat noem ik sensatiepolitiek."

Nadia Arsieni van D66 benadrukte dat eerst de feiten op tafel moeten liggen. "We moeten nu geen voorbarige conclusies trekken."

Turkse verkiezingen



Ook maakte burgemeester Aboutaleb bekend dat er binnenkort niet in Rotterdam kan worden gestemd voor de Turkse verkiezingen. Recent kon dat nog wel in Ahoy. Tussen 15 en 19 juni moeten kiesgerechtigden uit de regio uitwijken naar Deventer, Den Haag en Amsterdam.