Anderhalf jaar cel voor witwassen 8,5 ton cash

De rechter heeft Rotterdammer Richard L. anderhalf jaar cel gegeven voor witwassen. Bij de man thuis werden twee koffers met 850 duizend euro gevonden.

De 54-jarige verdachte was in een ver verleden rechercheur. Daarna is hij meerdere keren veroordeeld, onder meer voor valsheid in geschrifte en drugshandel.

Richard L. zegt dat hij de 8,5 ton tijdelijk in bewaring had gekregen van een kennis, zonder de herkomst te weten. Hij heeft de naam van die kennis nooit willen noemen.

Volgens de rechter moet het geld uit de criminaliteit afkomstig zijn. De straf is de helft van de drie jaar cel die justitie had geëist.