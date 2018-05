Aan de parallelweg langs de N214 bij Noordeloos is een vrachtwagen met een lading heet asfalt in de sloot gekanteld. Er zijn geen gewonden gevallen.

De vrachtwagen wordt geborgen. Een deel van het asfalt is in de sloot gekomen. Er lekt ook olie uit de wagen, daarom zijn oliebooms in de sloot gelegd. Dat zijn een soort banden die ervoor zorgen dat de olie zich niet verder in het water verspreidt.