Ministeries erkennen overlast van drones boven Kinderdijk

De Molenwaardse burgemeester Dirk van der Borg heeft in gesprek met verschillende ministeries erkenning gekregen over de overlast die drones boven Kinderdijk veroorzaken. Bewoners van de gemeente klagen al sinds 2016 over geluidsoverlast en het gebrek aan privacy door de beeldenschietende drones.

Omdat het gaat over het luchtruim, zijn de drones een landelijke zaak en moest de burgemeester in gesprek met het ministerie van Justitie & Veiligheid en het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. Zij erkennen nu dat er geen regelgeving is om regulerend of handhavend op te treden en gaan op zoek naar oplossingen.

"Er is wel Europese regelgeving, maar die moet vertaald worden naar Nederlands", zegt Van der Borg op Radio Rijnmond. "Het privacyaspect en het overlastaspect worden bij de Nederlandse vertaling meegenomen, dus dat is dikke winst."

Beboeten

Het zou kunnen leiden tot een verbod, maar de burgemeester denkt eerder dat het gebruiken van drones aan regels zal worden gebonden. "In de tussentijd gaan we wel gebruikmaken van een bepaling in onze eigen algemene politieverordening over overlast, maar het is de vraag of die hiervoor geschikt is."

In de praktijk zou een dronevlieger beboet kunnen worden voor geluidsoverlast en de boete succesvol kunnen aanvechten.

Voor nu is de burgemeester tevreden met de stappen die gezet zijn: "Er is ook contact geweest met de molenaars en zij zijn blij met de resultaten van dit gesprek. Dit kost gewoon tijd, maar het begint met erkenning. De eerste klap is een daalder waard."