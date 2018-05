Organisatie komt met actie tegen Pegida-barbecue

De organisatie PopUpKerk is een actie begonnen tegen anti-islambeweging Pegida. De beweging wil tijdens de ramadan en het avondgebed barbecues houden bij verschillende moskeeën. PopUpKerk komt met een tegengeluid in de vorm van een sponsoractie.

Pegida wil op 7 juni onder meer barbecuen bij de Laleli Moskee in Rotterdam-Zuid. Voor elke betoger die komt opdagen, voor elk stukje vlees dat het vuur op gaat en voor elk kwartier dat de barbecue brandt, kunnen mensen een sponsorbedrag toezeggen.

Het geld dat wordt opgehaald met de Ramadan Sponsortour gaat naar de moskee waarbij actie wordt gevoerd.

Op deze manier sponsort Pegida indirect de moskeeën waar gedemonstreerd wordt. Hoe meer mensen gaan demonstreren, des te meer geld gaat er naar de gebedshuizen, is het idee van de PopUpKerk.

Pegida wil naast Rotterdam ook demonstreren in Arnhem en Den Haag. In Gouda en Utrecht is de protestbarbecue verboden.