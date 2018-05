Deel dit artikel:











Vijfde verdachte opgepakt voor dubbele liquidatie Slachtoffers Gilberta Henrietta (l) en Lindomar Elisabeth van de liquidatie in de Rhijnauwensingel

De politie heeft een vijfde verdachte opgepakt voor de dubbele liquidatie eind vorig jaar in de Beverwaard in Rotterdam. Toen werden de 25-jarige Lindomar Elizabeth en de 26-jarige Gilbert Henrietta in een auto doodgeschoten op de Rhijnauwensingel.

De 24-jarige man die nu is opgepakt, zou betrokken zijn bij de voorbereiding van de afrekening . Wat zijn precieze rol is, wordt nog onderzocht. Van de vijf verdachten zitten de 24-jarige man en drie 18-jarige jongens nog vast. Een 16-jarige Rotterdammer die eerder werd opgepakt, was tijdens het schietincident nog maar 15 jaar oud. Hij is in afwachting van de behandeling van zijn zaak vrijgelaten.