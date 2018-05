125 jaar veerdienst Rotterdam - Hoek - Harwich

'Hoek-Harwich' is misschien wel de bekendste veerdienst in onze regio. Het is ooit begonnen met stoomschepen die vanuit Harwich naar Rotterdam voeren. Een omslachtige route via het Brielse Gat, het Haringvliet en de Oude Maas naar de Oosterkade.

De schepen leggen dan aan naast het toenmalige Maasstation, ongeveer op de plek waar het geboouw van Tropicana nu staat. Op 1 juni 2018 bestaat de veerdienst Rotterdam - Hoek van Holland - Harwich 125 jaar.

Maar al veel eerder is er sprake van geregelde vaart tussen Hoek en Harwich. Dat begint al in de 17e eeuw met een pakketdienst, die officieel is geregeld in het postverdrag. Er wordt dan al vanuit gegaan dat er regelmatig mensen zullen meevaren. Passagiers kiezen in de tijd vaker voor postschepen of visserboten.

"Over de omvang van het reizigersverkeer over en weer tot de 19e eeuw, weten we weinig", zegt Herman Stapelkamp van het Stadsarchief Rotterdam. "Duidelijk is dat zowel het post- als reizigersverkeer vaak last heeft van de oorlogen in de 17e en vroege 18e eeuw".

Great Eastern Railway



De komst van de spoorwegen in Engeland betekent een doorbraak. In 1854 wordt het spoor tot aan Harwich aangelegd. De Engelse Great Eastern Railway krijgt in 1862 de rechten om een stoomvaartverbinding te onderhouden met Rotterdam en Antwerpen. Een jaar later start de veerdienst vanuit Harwich.

Dat begint met radarstoomboten. In 1893 komen schroefstoomschepen in de vaart. De route van zee naar Rotterdam is lang. Via het Brielse Gat, het Haringvliet, de Oude Maas of het Voorns Kanaal kunnen de schepen naar de Oosterkade. Later is het eindpuntbij de Westerkade/Parkkade. Door de aanleg van de Maasbruggen is de Oosterkade voor de schepen niet meer te bereiken.

Nieuwe Waterweg



De Nieuwe Waterweg wordt in 1872 in gebruik genomen. Maar de rechtstreekse route naar Rotterdam kan niet meteen worden gebruikt. Stapelkamp: "De Nieuwe Waterweg bleek te ondiep, het blijft nog jaren letterlijk doormodderen met de vaargeul."

Pas in 1893 kan de veerdienst vanuit Harwich via Hoek van Holland direct naar Rotterdam doorvaren. Op 1 juni van dat jaar is die veerdienst een feit: 125 jaar geleden. In dat jaar is ook de spoorlijn naar Hoek van Holland klaar.

Vlissingen



De veerdienst op Hoek van Holland wordt dan nog altijd gedaan door de Britse Great Eastern Railway. Er is wel een Nederlandse maatschappij die op Engeland vaart, maar de in 1875 opgerichte Stoomvaart Maatschappij Zeeland (SMZ) doet dat vanuit Vlissingen.

Vanwege de schade die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Vlissingen is ontstaan, wijkt de SMZ in 1947 uit naar Hoek van Holland. De SMZ is de rechtsvoorganger van het huidige Stena Line, dat nog altijd tussen Hoek van Holland en Harwich vaart. In 1989 zijn de aandelen van de Nederlandse staat in SMZ aan Stena Line verkocht.

Mesdag



In het Stadsarchief Rotterdam is het archief van de veerdienst te vinden. Daarin ook een bijzonder affiche dat is ontworpen door de schilder Hendrik Willem Mesdag. Het affiche is uit 1893, de totstandkoming van de route Rotterdam - Hoek van Holland - Harwich is erop te zien.

Stapelkamp: "Op het affiche is het belang van een snelle spoor- en bootverbinding tussen Engeland en Nederland afgebeeld. Niet alleen de boot tussen Rotterdam en Harwich is belangrijk, ook de directe aansluiting per spoor op het Belgische en Duitse achterland."

Mesdags affiche hing op alle stations in Nederland. Er is discussie over of Mesdag de litho waarop de affiches zijn vervaardigd, zelf heeft gemaakt. "Zijn handtekening is rechtsonder op het affiche duidelijk te zien", zegt Stapelkamp.