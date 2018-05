Donderdag in Bureau Rijnmond: overval op snackbar en een babbeltruc

Bureau Rijnmond, het opsporingsprogramma van politie en justitie op TV Rijnmond, toont deze week onder andere beelden van de overvaller van een snackbar aan de Imkerstraat in Rotterdam.

Overval

Op donderdag 3 mei, om ongeveer 13:20 uur, kwam een jongeman met donkere kleding en gezichtsbedekking de snackbar binnen. Hij liet de medewerkster een mes zien en vroeg om geld, Nadat ze dat gaf, ging hij er vandoor. Er zijn goede beelden van de verdachte.

Woningoverval

In ‘Bureau Rijnmond’ is al eerder aandacht geweest voor een overval aan de Coolsestraat waarbij een 73-jarige dame gewond raakte. Toen konden er nog geen beelden worden getoond, maar nu wel. De verdachten staan duidelijk op beeld.

Mishandeling

Minder goede beelden van een man die op 30 december een andere man mishandelde op de Coolsingel. De politie hoopt toch op herkenning van de verdachte.

Babbeltruc

Op dinsdag 06 februari, rond 15:00 uur, deed een oudere man zijn boodschappen bij een vestiging van de Jumbo aan het Samuel Esmeijerplein in Rotterdam. Toen hij aan het afrekenen was waren er twee vrouwen bij hem in de buurt. En die stonden daar niet om te helpen inpakken.

Kijk voor meer informatie en de afzonderlijke items ook op www.politie.nl/bureaurijnmond en op de diverse sociale media.

