Kom in actie! - Eén dag hoofdredacteur van RTV Rijnmond Ib Haarsma

Ib Haarsma - hoofdredacteur van RTV Rijnmond - komt ook in actie voor Maak Kanker Kansloos! Hij draagt met liefde zijn functie voor één dag over aan de hoogste bieder. Als hoofdredacteur beslis je mee over de onderwerpen die op RTV Rijnmond aan bod komen. Natuurlijk schuif je ook aan in één van de uitzendingen en je wordt rondgeleid door the man himself (Ib dus ;-)

Breng HIER je bod uit!