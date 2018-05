Driessen: 'Benieuwd naar Ruud Vormer'

Het Nederlands Elftal speelt donderdagavond een oefenwedstrijd tegen Slowakije. Op het eerste gezicht een wedstrijd die nergens om gaat, maar volgens Valentijn Driessen, Chef Voetbal van De Telegraaf, zijn er toch een paar dingen om op te letten. ''Ik ben benieuwd hoe Ruud Vormer het doet'', zegt Driessen.

De geschiedenis tussen Koeman en Vormer is interessant volgens Driessen. "Ze kennen elkaar natuurlijk van hun gezamenlijke tijd bij Feyenoord. Toen liet Koeman Vormer altijd links liggen en nu selecteert hij hem voor Oranje, dat is wel opmerkelijk."

Driessen is ook nieuwsgierig naar de opstelling van bondscoach Ronald Koeman. "Ik vraag mij af of hij de jongens die hij voor het eerst bij de groep heeft gehaald, zoals Ruud Vormer, Terence Kongolo en Eljero Elia gelijk gaat opstellen. Hij zal ze wel willen testen om te kijken of ze meekunnen met het niveau en het systeem dat hij graag wilt spelen."

Luister hierboven het volledig interview met Valentijn Driessen in Middag aan de Maas over het Nederlands elftal.