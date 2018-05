Deel dit artikel:











Chicks and the City in het teken van Maak Kanker Kansloos De chicks met hun gasten

Chicks and the City - het radioprogramma voor en door meiden in de leeftijd van 15-25 jaar - stond woensdag 30 mei volledig in het teken van de actie Maak Kanker Kansloos.

Er was speciale aandacht voor baarmoederhalskanker. Te gast waren gynaecologe Lena van Doorn en ex-patiënte Robey. Heb je de uitzending gemist? Luister (en kijk) 'm dan HIER terug.