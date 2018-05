19de eeuwse schilder scoort in Dordt met ruim 90.000 bezoekers

De afgelopen maanden hebben maar liefst 91.240 mensen het Dordrechts Museum bezocht voor een tentoonstelling over de Nederlandse schilder Johan Barthold Jongkind. Het is de tweede best bezochte tentoonstelling ooit in Dordt; op de kunstverzameling van koning Willem II kwamen ruim 108 duizend bezoekers af.

Jongkind & vrienden was sinds 27 oktober vorig jaar tot afgelopen zondag te zien in het Dordrechts Museum. De populaire tentoonstelling trok zelfs bezoekers uit België en de Verenigde Staten. Er waren zo'n 110 werken te zien van Jongkind en zijn vrienden Monet, Sisley en Boudin.

"Jongkind is een van de meest inspirerende schilders van de 19de eeuw. We zijn er trots op dat we in deze tentoonstelling veel werken konden laten zien die voor het eerst te zien waren in Nederland. Het is geweldig dat de tentoonstelling zoveel bezoekers heeft gehad", zegt museumdirecteur Peter Schoon tevreden.

Beleving

Jongkind (1819 - 1891) raakte in Frankrijk bevriend met verschillende schilders waaronder Claude Monet. Hij schilderde graag de Rotterdamse haven en vond Dordrecht zo'n mooie stad dat hij andere Franse kunstenaars aanspoorde om erheen te reizen.

Jongkind was erg belangrijk voor de Europese schilderkunst in de 19e eeuw en een van de voorlopers van het impressionisme; een kunststroming waarbij schilders wat meer alledaagse taferelen schilderden in een wat lossere stijl.

Het ging impressionisten meer om de beleving dan om een zo realistisch mogelijke schildering.