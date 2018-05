Deel dit artikel:











Man achtervolgd na bezoek aan supermarkt Achtervolging_Jumbo_04_1820 Achtervolging_Jumbo_03_1820 Achtervolging_Jumbo_01_1820

Een man doet boodschappen bij supermarkt Jumbo aan het Samuel Esmeijerplein in Rotterdam. Hij wordt achtervolgd wordt door twee vrouwen. Zij hebben hem al eerder in gaten gehouden in de supermarkt en lopen achter hem aan tot aan zijn huis. Bekijk de video: