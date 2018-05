Deel dit artikel:











Medewerkster snackbar voor derde keer overvallen Overval_Starfood_04_1820 Overval_Starfood_03_1820 Overval_Starfood_01_1820

Snackbar Starfood in Rotterdam is begin deze maand overvallen. Een vervelende gebeurtenis, zeker voor één van de medewerksters. Voor haar was het de derde keer dat er iemand met een wapen voor haar neus stond. Bekijk de video: