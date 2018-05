VIDEO: Rioolwater spuit uit toiletten in Vlaardingen

De brandweer in Rotterdam en omgeving is donderdag ongeveer vijftig keer uitgerukt voor wateroverlast na hoosbuien. De meeste meldingen kwamen uit Vlaardingen en Schiedam.

Op het Schoutplein in Vlaardingen kwam het water via de toiletten omhoog en spoot met kracht het gebouw in. De schade in de winkel is groot.

In de Weteringstraat in Vlaardingen stond een laag water. En in Rozenburg ontstond grote lekkage in een schoolklas. Dat had niet veel gevolgen. De school was toen zo goed als uit.

In de regio Zuid-Holland Zuid viel de schade mee. Daar kreeg de brandweer geen enkele melding over wateroverlast.