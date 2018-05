Tidal Pools van Pim Vuik, Rotterdamse daken en Spannende Boekenweken in Chris Natuurlijk van 2 juni.

Zwemmen met de stroming van de zee

Tidal Pools zijn zwembaden langs de kust, gemaakt door de natuur en mensen samen. Veilig voor haaien en stroming zwem je met het ritme van de zee.De in 2016 overleden fotograaf Pim Vuik reisde samen met zijn vrouw Katy de hele wereld af om getijdenzwembaden te fotograferen. Deze serie en ander vrij werk van de fotograaf zijn nu te zien in Rotterdam. Katy Vuik geeft een rondleiding aan Chris Natuurlijk langs de tentoonstelling Pim Vuik Tidal Pools in Galerie Kralingen.

Uit de hoogte

Chris Natuurlijk doet uit de hoogte met Esther Wienese. De schrijfster van het Rotterdamse dakenboek vertelt over De Rotterdamse Dakenroute , een nieuwe wandeling in de gratis app van Rotterdam Routes langs Rotterdamse daken. Speciaal tijdens de Rotterdamse Dakendagen en de Rotterdam Architectuur Maand, kun je op zaterdagen en zondagen in juni ook echt met Esther het dak op voor een dakentour. Chris Natuurlijk krijgt een voorproefje en bezoekt samen met Esther de DakAkker (en het SlimDak voor wateropvang) op het Schieblock en het nieuwe Luchtpark op het dak van de Hofbogen.

Spannende Boekenweken

De Spannende Boekenweken staan voor de deur. Boekenman Gert-Jan van Rietschoten blikt vooruit op de Spannende Boekenweken die op woensdag 6 juni beginnen.

Over Chris Natuurlijk

Waar hoor je over mooie parken, goede boeken of leuke wandelingen? Wat is de beste plek om duurzaam te dansen? Festivals, evenementen, lezingen en tentoonstellingen. Je hoort er meer van bij Chris Natuurlijk! Elke zaterdag van 08.00 tot 09.00 op 93.4 Radio Rijnmond.