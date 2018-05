Deel dit artikel:











Rijnmond Nu neemt de week door met het Journalistenpanel Microfoons open voor het journalistenpanel

Deze donderdag neemt Rijnmond Nu de week door. De hoogtepunten, de dieptepunten, de lach en de traan, links en rechts. In het forum: Robert Bas, regioverslaggever voor de NOS, politiek verslaggever Jan Roelof Visscher en Paul Verspeek, programmamaker en rechtbankverslaggever bij RTV Rijnmond. Wat is hen opgevallen in het nieuws uit onze regio en de rest van de wereld?

Geschreven door Ruud de Boer

Zelf een onderwerp onder de aandacht brengen? Stuur een mail naar Nu@Rijnmond.nl. Rijnmond Nu Twitterkanaal: Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt, maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16:00 uur en 19:00 uur. Luister de uitzending terug! Klik op de 'speaker(s)'.