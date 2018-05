Deel dit artikel:











Arrestatieteam geschokt door overlijden politiehond Robbie Kort na de inval. Foto: MediaTV Foto: Dienst Speciale Interventies

Het arrestatieteam dat woensdag in Schiedam werd ingezet bij de arrestatie van de gewapende Syriër is aangedaan door de dood van de politiehond. "Robbie was uitzonderlijk, omdat 'ie voor een aanvalshond heel erg sociaal was", aldus een verklaring van het team.

De hond was sinds twee maanden inzetbaar en werd twee weken geleden nog bevorderd tot wachtmeester. "Mede doordat hij zijn taak uitstekend uitvoerde, konden leden van het arrestatieteam de man overmeesteren." Het arrestatieteam van de Dienst Speciale Interventies werd ingezet nadat de man op straat en een balkon in Schiedam met een hakbijl aan het zwaaien was. De Syriër werd uiteindelijk neergeschoten. Politiehond Robbie raakte zwaargewond en werd met spoed naar een dierenarts gebracht. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Zijn as wordt uitgestrooid over het terrein waar hij zijn training kreeg. De Rijksrecherche doet nog onderzoek hoe Robbie precies om het leven is gekomen.



