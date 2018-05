Deel dit artikel:











Sparta-docu 'Het wonder van Hamburg' te zien op TV Rijnmond Feestende Spartanen na de winst tegen HSV

Vraag aan een Sparta-supporter naar de datum 2 oktober 1985 en de kans is groot dat je bij hem of haar een grote glimlach op het gezicht tovert. Op deze memorabele voetbaldag schakelde de Kasteelclub na strafschoppen de Duitse grootmacht HSV uit in de eerste ronde van de UEFA Cup. Over deze wedstrijd zendt TV Rijnmond de documentaire Het wonder van Hamburg uit.

De documentaire, waarin fans en oud-spelers als Louis van Gaal, Danny Blind en Bas van Noordwijk aan het woord komen, is opgedeeld in twee delen. Het eerste gedeelte is komende vrijdag vanaf 17:25 uur op TV Rijnmond te zien. De documentaire wordt vervolgens ieder uur herhaald. Vrijdag 8 juni kun je op TV Rijnmond het tweede gedeelte van Het Wonder van Hamburg bekijken. De documentaire wordt vervolgens ieder uur nog een keer getoond. Met dank aan Sparta en FOX Sports voor het beschikbaar stellen van deze documentaire.