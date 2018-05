'In Rotterdam wonen kakkerlakken en Amsterdam is een leuk dorp'

160 Amsterdamse basisscholieren brachten donderdag een bezoek aan hun Rotterdamse 'collega's'. Met de uitwisseling moet de aandacht gevestigd worden op het tekort aan meesters voor de klas. Maar het ging natuurlijk ook over de rivaliteit tussen 010 en 020.

Het is even spannend als de Amsterdamse bussen arriveren. Zijn de jeugdige Amsterdammers inderdaad massaal gehuld in Ajax-shirts zoals het gerucht ging? Het antwoord is nee.

En dat is maar goed ook, zegt meester Mark van Zoest van de Katendrechtse basisschool De Schalm met een knipoog. "Want dan was de hele Kaap uitgelopen. Dan hadden we een probleem gehad en dat is niet de bedoeling."

Even doorvragen iets later tijdens de wedstrijd Feyenoord - Ajax op het trapveldje leert dat er wat stereotyperingen bestaan over en weer. Zo wonen er in Rotterdam 'kakkerlakken', is Amsterdam 'een leuk dorp' en zeggen de woestelingen uit 010 vooral 'whoaaahhhwww'.

Van die kloof is een half uur later weinig meer te merken als er in duo's met rolletjes wc-papier en bamibakjes gewerkt wordt aan de Rotterdamse skyline van de toekomst. De jonge architecten werken in harmonie.

Meester Tjeerd van Mokum Meestert - meesters die graag meer mannelijke collega''s willen - legt de bedoeling van de dag uit. "Zowel in Rotterdam als in Amsterdam zijn er veel te weinig meesters. We hebben iets ludieks georganiseerd om er aandacht voor te vragen. Gewoon zoals meesters af en toe gekke dingen doen."

Meester Mark noemt zijn vak 'een van de mooiste dingen die je kunt doen'. "Je wilt het beste uit kinderen halen, zonder stress te veroorzaken. Mannen moeten over hun twijfel heen stappen van salaris en werkdruk. Dat valt echt mee. Doe het gewoon."

Als Rotterdam halverwege de middag een nieuwe skyline heeft en de groepsfoto aan de boorden van de Maas is genomen, vertrekken de bussen richting Amsterdam weer. Over twee weken volgt de 'returnwedstrijd' en vertrekken de scholieren uit 010 naar de hoofdstand voor een dagje 020.