Feest in Vlaardingse Timorstraat: overlastgever weg

Bewoners van de Vlaardingse Timorstraat halen opgelucht adem. De man die een deel van de straat al zo'n acht jaar veel overlast bezorgt, keert definitief niet terug naar zijn woning. De bewoners van de straat in de Indische buurt vieren feest. "Eindelijk", is hun eerste reactie.

Woensdag zou het kort geding dienen dat Waterweg Wonen aanspande tegen de verwarde overlastgever. De woningbouwvereniging had eerder geprobeerd de man vrijwillig te laten vertrekken, maar hij weigerde dat. Kort voor de zaak zou dienen in Rotterdam meldde de advocaat van de man dat hij eieren voor z'n geld had gekozen en afstand doet van het huis.

Door het lint

"Ik denk dat het duidelijk was dat deze zaak niet te winnen was met een dossier van acht jaar overlast"; zegt directe buurman Erwin van den Berg opgelucht. De verdachte zit sinds begin april vast omdat hij opnieuw door het lint ging en onder meer brand stichtte bij zijn eigen woning.

De afgelopen tijd bemoeiden ook burgemeester Jetten van Vlaardingen en de lokale politiek zich met de zaak. Jetten bezocht de bewoners maar kon naar eigen zeggen niet heel veel doen. Uiteindelijk trokken gemeente, ggz, Waterweg Wonen en politie samen op om een oplossing te vinden.

Feest

Het is onduidelijk waar de overlastgever naartoe vertrekt. Waterweg Wonen is in principe verplicht vervangende woonruimte aan te bieden. Eerder werd al een waslijst van voorwaarden aan dat plan verbonden. Zo zou de man zich verplicht moeten laten behandelen en zou de politie regelmatig op bezoek gaan.