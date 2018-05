Deel dit artikel:











Waar is 'Blikkie' toch gebleven?

De zingende straatkrantverkoper ("Maak me blij, koop een krantje van mij..") is al maanden niet meer gesignaleerd voor de Bijenkorf in Rotterdam, al meer dan twintig jaar zijn vaste plek.

De 74-jarige Johan Blikslager (Blikkie) blijkt terminaal ziek te zijn. Hij heeft uitgezaaide leverkanker. Gelukkig heeft een vriendin zich over hem ontfermd en ervoor gezorgd dat Blikkie goed wordt verpleegd. Maandag gaat hij naar het hospice.



Wie hem een kaartje wil sturen:

Johan "Blikkie"

Hospice Cadenza,

Oosterhagen 239

3078CL Rotterdam.