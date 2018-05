Deel dit artikel:











Half miljoen euro voor werk Lee Man Fong Foto: Vendu Notarishuis Rotterdam

In Rotterdam is donderdag meer dan een half miljoen euro betaald voor het werk van de Chinese Schilder Lee Man Fong. Het is het hoogste bedrag dat ooit voor het werk van deze kunstenaar is betaald.

Het gaat om 'De Acht Duiven' van Lee Man Fong. De schilder was vooral bekend als paleisschilder van de Indonesische president Soekarno in de jaren '60. Hij studeerde ook in Nederland. Het bedrag van 518-duizend euro is ook het hoogste bedrag dat ooit tijdens een veiling is betaald bij het Rotterdamse veilighuis Vendu.