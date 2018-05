Deel dit artikel:











MEE Plus mogelijk in de fout

Zorgadviesbureau MEE Plus gaat de onderzoeken over zeventig cliënten opnieuw tegen het licht houden. Mogelijk zijn er fouten gemaakt bij het onderzoek of de dossiers van cliënten in de Hoeksche Waard, Voorne-Putten en Goere-Overflakkee.

Het gaat in de meeste gevallen om onderzoek rond mensen met een verstandelijke beperking, naar de mogelijkheid of ze kunnen werken of zelfstandig kunnen wonen. Uit een steekproef bleek dat de orthopedagoog mogelijk fouten heeft gemaakt. Een woordvoerder van MEE Plus kan niet zeggen of de cliënten ook opnieuw onderzocht moeten worden.