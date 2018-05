Justitie heeft vier jaar cel geëist tegen een man uit Dordrecht voor de grootschalige handel in anabole steroïden.

De spierversterkende middelen werden gemaakt in een zeecontainer in Dordrecht. Daar was volgens de politie een professionele fabriek actief met meerdere machines.

Justitie eist ook dat de man 400 duizend euro aan crimineel geld terugbetaalt. In de zaak zijn in totaal vijf mensen opgepakt.