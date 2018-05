Oranje in balans tegen Slowakije

Het Nederlands Elftal heeft donderdagavond in Trnava niet kunnen winnen van Slowakije. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman speelde met 1-1 gelijk.

De Slowaken kwamen al vroeg op voorsprong via een doelpunt van Adam Nemec, die op een blauwe maandag nog voor Willem II speelde (1-0). In de tweede helft wist Quincy Promes voor Nederland de bordjes in evenwicht te zetten (1-1). Steven Berghuis mocht als enige Feyenoorder minuten maken. Hij viel een kwartier voor tijd in.

Bij Oranje begonnen oud-Feyenoorders Daryl Janmaat, Stefan de Vrij en voormalig Spartaan Kevin Strootman (aanvoerder) aan de aftrap. Ruud Vormer, ex-speler van Feyenoord, mocht bij het Nederlands elftal in de tweede helft meedoen en maakte zijn debuut. Marten de Roon, Terence Kongolo en Eljero Elia, die in het verleden ook in deze regio speelden, vielen ook in.

Aanstaande maandag speelt Oranje in Turijn een oefenwedstrijd tegen Italië.