15 duizend huishoudens in Schiedam en Vlaardingen tijdelijk zonder stroom

In delen van Schiedam en Vlaardingen hebben in de nacht van donderdag op vrijdag 15 duizend huishoudens zonder stroom gezeten. Onder meer in Schiedam-Noord, Groenoord en Vlaardingen-Holy was geen stroom.

Agenten hebben tijdens de stroomstoring extra gesurveilleerd in de getroffen wijken. Netbeheerder Stedin had de problemen na een uur weer opgelost. De oorzaak bleek een kapotte kabel.