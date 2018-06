Geen oliebollen-, haring- en friettesten meer bij het AD

Het AD stopt met de jaarlijkse oliebollen-, haring- en friettest. Dat heeft de hoofdredacteur van de krant, Hans Nijenhuis, bekendgemaakt.

"Zowel de haring- als de oliebollentest werd in 2017 onderwerp van kritiek", schrijft Nijenhuis in een verklaring. Zo zouden keurmeesters te grof en niet objectief zijn geweest. Ook wisten sommige oliebollenbakkers van te voren al dat ze gekeurd zouden worden, terwijl andere bakkers van niets wisten.

"Wat betreft die grievende teksten bij de oordelen: daar hebben de critici gelijk. Ook wij vonden bij nader inzien dat we die beter anders hadden kunnen formuleren. Scherpe recensies kunnen misschien amusant zijn, maar zoals ik in december al in de krant schreef: leedvermaak is geen vermaak", aldus Nijenhuis.

De hoofdredacteur vond de beschuldigingen wat betreft de haringtest het ernstigst. De Tilburgse wetenschapper Ben Vollaard stelde in november vorig jaar dat er sprake zou zijn van belangenverstrengeling bij de keurmeesters.

"Hij heeft geen bewijs geleverd en AD heeft besloten tegen Vollaard een officiële klacht in te dienen bij de Commissie Wetenschappelijke Integriteit van de universiteit. Onze klacht: hij baseerde zijn onderzoek deels op foutieve gegevens en berekeningen."