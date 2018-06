Rotterdamse basisschool spreekt met astronaut in ruimtestation

Leerlingen van basisschool de Globetrotter in Rotterdam-Zuid waren er al maandenlang nerveus voor, maar donderdagavond was het dan eindelijk zover. Kinderen spraken rechtstreeks met een astronaut aan boord van het ISS-ruimtestation, zo'n vierhonderd kilometer boven de aarde.

"We gaan praten met Ricky Arnold. Dat is een astronaut die op dit moment in het ISS zit", zegt een van de leerlingen. Het gesprekje met Arnold gebeurde via een radio-verbinding, die tot stand kwam via Australië.

Vooraf hadden de leerlingen vragen voorbereid. "Ik ga vragen hoe je een zonsverduistering kan zien vanuit ISS", vertelde de een. Een ander had een vraag over huisdieren: "Ik ga vragen of ze huisdieren missen. Ik denk het wel."

Ook Nora mocht een vraag stellen. Zenuwachtig klonk ze niet. Professioneel begon ze het gesprek met de astronaut: "Hello, my name is Nora. Is it hard to walk with gravity once you've returned to earth? Over."

Het antwoord van astrounaut Arnold volgde snel. "Nora, yes, it is. It takes a little bit to getting used to. But in a couple of days, you're pretty much back to normal. Over."

De zenuwen liepen bij anderen zo hoog op, dat ze de vragen die voorbereid waren haast niet meer durfden te stellen. "Ik was super zenuwachtig. Zo erg, dat ik zei: ik wil niet. Maar ik ging toch wel", vertelde een van hen.