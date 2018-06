Stokvis 'Voeten in de Maas'-cd met Reus en Towerseerbetoon

Bruine Rotterdammer-hoofdredacteur en 'toen was geluk heel gewoon-'rioolmedewerker Simon Stokvis, alter ego van de Vlaardingse acteur Sjoerd Pleijsier, vond het na een paar jaar weer 's nodig met een 'vitamine' - cd op de proppen te komen.

'Voeten in de Maas' heeft ie het siliconen-schijfje als tittel meegegeven en op zeesleper de Elbe was gisteren de lancerings- of planeringsdoop zo u wilt.

Op de 15 nummers tellende cd worden onder andere de Reus van Rotterdam Rigardus Rijnhout en Lee Towers in een gevoelig eerbetoon bezongen.

Voor de zonovergoten doop stapte Jack F Kerklaan aan boord van het, tot in detail gerenoveerde, zeesleperschip de Elbe, dat tot twee keer toe zonk en met noestwoeste arbeidsinzet van Maassluise vrijwilligers nu perfect geprepareerd voor allerhande afhuur en rondvaarten......