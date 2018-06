Liveblog teruglezen: Verdachten rellen Turks consulaat Rotterdam voor de rechter

Zes verdachten stonden vrijdag voor de rechter voor de rellen bij het Turkse consulaat in Rotterdam, in maart vorig jaar. De zes worden verdacht van geweld tegen agenten, zoals het gooien van stenen.

Een van de mannen wordt vervolgd voor poging tot zware mishandeling. Deze 37-jarige man zou een politieagent tegen het hoofd hebben geschopt. Tegen hem eist justitie vijf maanden cel .

De rellen braken uit rond het bezoek van de Turkse minister Fatma Kaya. Zij kreeg van burgemeester Aboutaleb geen toestemming om bij het consulaat Turkse Nederlanders toe te spreken over het referendum voor een grondwetswijziging, waarmee de Turkse president Erdogan meer macht naar zich toe wilde trekken.

Verslaggever Paul Verspeek was in de rechtbank en twitterde over de zaak: