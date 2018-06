Kampvuur in Rotterdam-Charlois om de buurt te verbinden

Wat gebeurt er als je een groot kampvuur maakt in een wijk? Gaan omwonenden er omheen zitten? Knopen ze een gesprek met elkaar aan? Op die vragen hoopt initiatiefnemer Tess van Wijnen binnenkort een antwoord te kunnen geven. Vanaf vrijdag zal in Rotterdam-Charlois negen avonden lang een kampvuur branden.

"Het lijkt me leuk om te zien wat er gebeurt", vertelt Wijnen. "Normaal kom je iemand in de supermarkt of op straat tegen. Je zegt hallo. Wat gebeurt er nou als je diegene bij een kampvuur ziet? Ga je dan echt een gesprek aan?"

Het project maakt onderdeel uit van het kunstfestival Charlois Speciaal, dat vrijdag begint in de wijk en tot 9 juni duurt. Rond het kampvuur, dat wordt aangestoken bij de keerlus van tram 2 op de Kromme Zandweg, zullen optredens zijn en worden bijzondere verhalen verteld.

Kracht van Charlois

Wijnen hoopt het met project ook te kunnen laten zien waar de kracht van Rotterdam-Charlois zit. "Ik denk dat Charlois het 'bad profilen' wel een beetje zat is. We mogen laten zien waar de kracht zit, namelijk in het midden van de wijk. Overal in de wijk helpen mensen elkaar. Ik ben heel benieuwd wat er gebeurt als we in iedere wijk een kampvuur zouden hebben. Te beginnen bij Charlois."

Van Wijnen belt overal in de wijk aan om hout op te halen voor op de stapel. Ook heeft ze echte vuurmeesters ingeschakeld. "Iedere dag wordt op een andere manier vuur aangemaakt. Wel iedere dag om precies 19:00 uur", vertelt Wijnen. "Eén vuurmeester gaat het met spiegels aanmaken. Zo heeft iedereen zijn eigen ideeën en technieken. "

Om ervoor te zorgen dat ook mensen met een andere nationaliteit door het project worden aangetrokken, heeft Wijnen borden gemaakt waarop in verschillende talen het woord 'kampvuur' staat geschreven. "Ik ga die borden in de wijken neerzetten, met pijlen naar het kampvuur toe."