Zohokunstpleziervertierkwartier in Agniesebuurt Rotterdam

ZoHo ofwel de Zomerhofstraatomgeving in de Rotterdamse Agniesebuurt staat voor even in het teken van Nieuw Rotterdamse Kunst.

Vloggenist Jack F Kerklaan die zich sowieso altijd het leitmotiv 'beter 1 teken aan de wand , dan 10 aan je been in het gemeen' bedient, trekt voor deze aparte onaparte potsemaak en kunstebakverbazingwektrek kortweg de stoute schoenen dan maar weer 'ns aan....