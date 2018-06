Feyenoord start voorbereiding op 25 juni

Feyenoord start de voorbereiding op het nieuwe seizoen op maandag 25 juni. Op die dag begint de selectie van trainer Giovanni van Bronckhorst om 14.30 uur, met een training in de Kuip.

In zes weken tijd werkt Feyenoord toe naar de start van het seizoen, met de eerste officiële wedstrijd op zaterdag 4 augustus tegen PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal in Eindhoven. Een week later begint de competitie. Op 9 en 16 augustus speelt Feyenoord in de derde voorronde van de Europa League.

De eerste oefenwedstrijd wordt op zaterdag 30 juni afgewerkt, tegen SDC Putten. Verder verblijft de selectie in juli onder andere in Zwitserland voor een trainingskamp, waar de club speelt tegen BSC Young Boys (11 juli) en FC Basel (13 juli). De Open Dag vindt dit jaar plaats op 19 juli.