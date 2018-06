Oliebollenkoning treurt niet om verdwijnen oliebollentest: ik nam pilletjes voor de rust

Oliebollenkoning Richard Visser, negenvoudig winnaar van de AD Oliebollentest, vindt het niet heel erg dat de test verdwijnt. "Het is superreclame, hartstikke leuk. Maar het brengt ook heel veel ellende mee en spanning en stress. We hebben het zo druk bij de oliebollenkraam."

Het AD maakte vrijdagmorgen bekend te stoppen met de jaarlijkse oliebollen-, haring- en friettest . De test bestond sinds 1994. Vier jaar later won de oliebollenbakker van de Heemraadssingel voor het eerst. En dat legde hem geen windeieren.

"Het was een gekkenhuis, we hadden niet verwacht dat er zoveel mensen op afkwamen . Het was enorm", vertelt Visser op Radio Rijnmond. "Ze kwamen toen zomaar langs. Een klant had ons opgegeven, zonder dat we het wisten. Ze stonden ineens voor de oliebollenkraam."

Toch treurt Visser niet dat hij niet voor de tiende keer tot 's lands beste oliebollenbakker kan worden gekroond. "Het is natuurlijk je trots. Je wilt zo goed mogelijk in de test komen. Je doet toch ontzettend je best, en ik moet zeggen dat ik vaak pilletjes heb meegenomen om rustig te blijven. Die stress en spanning , dat valt nu wel weg."

Bang dat er minder mensen komen door het verdwijnen van de test, is Visser niet. "Mensen weten nu wel waar ze de beste oliebollen kunnen kopen. Ze zijn ook mondiger geworden en gaan zelf op zoek naar de besten."

Bovendien kan Visser toch niet meer oliebollen verkopen dan hij doet. Uitbreiden wil hij niet. Hij wil de kwaliteit van zijn bollen waarborgen door ze zelf te bakken.