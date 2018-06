Meer banen in de regio

Volgend jaar komen er ruim 10 duizend extra banen bij in de regio Rijnmond. Het UWV verwacht dat de werkgelegenheid in 2019 met 1,6 procent groeit.

Vooral het aantal banen in de informatie- en communicatiesector, de arbeidsbemiddeling en uitzendbureaus neemt fors toe. Maar in de financiële dienstverlening zal de werkgelegenheid dalen. Dat komt omdat veel processen daar geautomatiseerd en gedigitaliseerd zijn.

Dankzij de Rotterdamse haven zal het aantal banen in de industrie dubbel zo hard stijgen als in de rest van Nederland. De groei van de wereldhandel, de toename van de Nederlandse export en de investeringen in raffinaderijen en de Tweede Maasvlakte hebben een positief effect op de werkgelegenheid in de haven.

Doordat het aantal banen toeneemt, verwacht het UWV dat vacatures lastiger vervuld worden. Er zal vooral een tekort zijn aan programmeurs, verzorgenden IG, monteurs elektro, loodgieters en vrachtwagenchauffeurs.