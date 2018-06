Meer dan honderd klachten over stank op Goeree-Overflakkee

Bij de Milieudienst Rijnmond DCMR zijn vrijdag 106 meldingen binnengekomen van stankoverlast. Melders zeggen op Goeree-Overflakkee last te hebben van een chemische lucht of de lucht van landbouwgif.

Er komen onder meer klachten binnen uit Middelharnis, Dirksland en Stellendam. Ook in Willemstad, in de provincie Noord-Brabant, wordt de lucht geroken. DCMR vermoedt dat de stank wordt veroorzaakt door een schip aan dat aan de kust ligt, maar dat is niet met zekerheid te zeggen vanwege de mist. Een inspecteur van DCMR doet onderzoek naar de precieze oorzaak.