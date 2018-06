Duizelingwekkende stunt op 130 meter hoogte tijdens Rotterdamse Dakendagen

Over een kabel lopen van maar twee centimeter breed op een hoogte van 130 meter. Je moet het maar durven. Rotterdammer Yuri Rhodenborgh (23) waagt zaterdag de oversteek van het dak van het Rotterdamse Marriott Hotel naar kantoorgebouw First over zo’n kabel. Een afstand van 150 meter.

"Het geeft me een heel vrij gevoel", vertelt Rhodenborgh, die op zijn zeventiende aan de sport begon. In 2014 liep hij een afstand van 405 meter over zo'n zelfde kabel. Een wereldrecord. "Maar dat was in de natuur, dat is heel anders dan in de stad."

De oversteek in het centrum van Rotterdam is onderdeel van de Rotterdamse Dakendagen . Vorig jaar deed Rhodenborgh ook mee. Toen balanceerde hij op 40 meter hoogte op een kabel. “Dan kan je nog naar de grond kijken en dat helpt met je balans, dat kan nu niet.”

Niet vallen

Wat wel helpt, is dat hij vastzit met een zekering. Toch blijft het spannend. “Je wil echt een show geven en niet vallen.”

Zijn teamgenoot Jonas Konijnenberg beaamt dit. "Elke keer als ik eraan denk, krijg ik kippenvel. Dit is echt extreem."

Zaterdag om 12:00 uur zal Rhodenborgh over de dakrand stappen. Volgens de organisatie van de Rotterdamse Dakendagen is de stunt het best te bekijken op het Stationsplein met een verrekijker.