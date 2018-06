Eis: vijf maanden cel voor rellen rond Turkse consulaat

Justitie heeft vijf maanden cel geëist tegen een Schiedammer voor de rellen rond het Turkse consulaat in Rotterdam. De 37-jarige man heeft bekend dat hij een ME’er tegen het hoofd heeft geschopt.

Tegen drie andere verdachten is een werkstraf van 200 uur geëist en een maand cel voorwaardelijk. Zij hadden voorwerpen naar de politie gegooid.

De rellen braken in maart van het vorig jaar uit, toen de Turkse minister Kaya geen toespraak mocht houden in Rotterdam. Volgens justitie was er sprake van massaal geweld tegen de politie. Uiteindelijk konden slechts zes verdachten aan de hand van de beelden worden vervolgd.

Alle vier de verdachten zeggen veel spijt te hebben van het geweld. Ze zeggen voor de nieuwsgierigheid naar het consulaat te zijn gegaan en te zijn meegesleurd met de agressie van anderen.