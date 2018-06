'Turkse rellen Rotterdam waren niet politiek'

Justitie heeft vijf maanden cel geëist tegen een Schiedammer voor de rellen rond het Turks consulaat in Rotterdam. De 37-jarige man heeft bekend dat hij een ME’er tegen het hoofd heeft geschopt.

Tegen drie andere verdachten is een werkstraf van 200 uur geëist en een maand cel voorwaardelijk. Zij hadden voorwerpen naar de politie gegooid, zoals stenen, flessen en dranghekken.

De rellen braken in maart van het vorig jaar uit, toen de Turkse minister Kaya geen toespraak mocht houden in Rotterdam. Justitie spreekt van massaal geweld tegen de politie. Uiteindelijk konden slechts zes verdachten aan de hand van de beelden worden vervolgd.

Alle vier de verdachten zeggen veel spijt te hebben van het geweld. Ze zeggen voor de nieuwsgierigheid naar het consulaat te zijn gegaan en te zijn meegesleurd met de agressie van anderen.

Politiek

Advocaat Cem Kekik: "Mijn cliënt was een kip zonder kop. Meer niet. Dit had niets met politiek te maken. Hij wist niet wie die minister was. Niet eens of het een man of een vrouw was."

Hij ziet de rellen als typisch, verkeerd gedrag van jongeren die zich als 'jonge puppies' gedroegen. "Mijn cliënt is geworteld hier, in Nederland. Die minister boeit hem niet. Turkije? Hij gaat er graag naartoe op vakantie."

Minderjarig

Vrijdag stonden vijf verdachten terecht, waarvan één achter gesloten deuren omdat het een minderjarige is. Tegen de laatste is een werkstraf van 100 uur geëist en twee weken jeugddetentie voorwaardelijk. Maandag komt de laatste verdachte voor de rechter, die ook minderjarig is.

Bij de meerderjarige verdachten valt op dat ze, zoals de reclassering vaststelt, 'hun leven op orde hebben': een baan, gezin en geen of nagenoeg geen strafblad. Rechter van Lottum moest het vrijdag meermalen zeggen: "U past eigenlijk niet in het plaatje."

De rechter doet op 15 mei uitspraak.