Een deel van Rotterdam-Hoogvliet is vrijdagmiddag getroffen door een stroomstoring. Meer dan 1400 huishoudens zaten ruim een half uur zonder stroom.

De stroomstoring was voornamelijk in de omgeving van de wijk de Boomgaardshoek. Iets na twaalf uur begon de storing door graafwerkzaamheden, rond 12:45 uur was de stroomstoring verholpen.