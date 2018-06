ARCHIEF RIJNMOND 20 mei 2018 - Bijwerkingen

Afgelopen week heb ik me verplaatst in andermans hoofd.In andermans zíeke hoofd.Het hoofd van Hans Merts.

Ik ken Hans uit de stad, uit culturele kringen, uit het uitgaansleven.

In 2012 kreeg hij de diagnose Parkinson.

Eerder dit jaar heeft hij zijn verhaal verteld aan schrijfster Sanneke van Hassel, en die heeft er een vertelling van gemaakt voor een eenmalige, bijzondere avond in de Laurenskerk, aangekleed met fraaie barokmuziek.

Die voorstelling heb ik opgenomen, en afgelopen week voor Archief Rijnmond zitten monteren. Met de koptelefoon op, om alles goed te kunnen horen.

En zo kroop ik nòg dieper in het verhaal dan ik via Facebook en in de kerk al had gedaan.

Ik kroop nog dieper in het hoofd van Hans.

Tussen mijn oren hoorde ik Sanneke keer op keer vertellen over het ongeremde gedrag van Hans ten gevolge van medicijngebruik.

De medicijnen die hij een tijdje gebruikte tegen de gevolgen van zijn Parkinson leidden tot een sociaal opvallende ontremming.

Vooral op seksueel gebied.

Hans hàd met die Parkinson al een ziek hoofd.

En die medicijnen voegden er - als bijwerking – als het ware nog wat ziekte aan toe.

Hij deed dingen waar hij zelf ook nogal van opkeek.

Wat de vraag deed – en doet – rijzen: in hoeverre was hij dat zèlf?

Tot op welke hoogte was het Hans zèlf die dit gedrag stuurde, en in hoeverre de medicijnen?

Wie was er de baas?

Het is een vraag die ik mezelf ook vaak heb gesteld.

Ik heb onder invloed van medicijnen ook rare dingen meegemaakt.

Bij mij bleven die binnen de begrenzing van mijn schedeldak, maar toch.

Ik heb een lange geschiedenis van depressiviteit en van het gebruik van medicijnen daartegen.

Verschillende middelen heb ik geprobeerd, en meermaals heb ik zowel tijdens het gewennings- als het ontwenningsproces vreemde effecten gevoeld.

Kleine angstaanvallen. Plotseling vrezen dat ik mijn eigen tong zou inslikken en zou stikken.

Elektrische ontladingen in mijn hoofd.

De illusie van keiharde knallen in mijn omgeving.

Een niet te beteugelen vraatzucht.

Je wéét wel dat dat sensorische en driftmatige bijwerkingen zijn van de medicijnen die je gebruikt of hebt gebruikt, maar de effecten laten zich niet weg-rationaliseren. Op het moment dat je in zo’n circus zit, doet de wereld aan als dat circus.

Uiteindelijk ben je niet de baas over je waarneming.

Ben je wel de baas over je eigen gedrag?

Ik ben geneigd om daar – mede gevoed door mijn eigen ervaringen – heel relativerend tegenaan te kijken.

Eén klein chemisch stofje kan maken dat je hele wereld op zijn kop staat, of dat je gedrag vertoont dat je helemaal niet kent van jezelf.

Je bent een speelbal van allerlei processen die je helemaal niet in de hand hebt.

En dat ook zònder medicijnen, zegt mijn gevoel.

Misschien is dàt inzicht dan een van de weinige positieve bijwerkingen van het gevecht tegen Parkinson of depressiviteit.

Dat je door je eigen worsteling àndermans gedrag bijna als vanzelf anders gaat wegen. Dat je minder snel denkt dat mensen doen wat ze doen omdat ze dat wìllen doen.

Dat je wat meer begrip krijgt voor de afwijkingen van anderen.

Dat je iets minder snel klaar staat met een oordeel.

Dat je wat sneller denkt in de trant van die oude – min of meer Amsterdamse - volkswijsheid: ‘hij hep ze eige ook niet gemaakt’.

Want zo is het.



