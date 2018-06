ARCHIEF RIJNMOND 27 mei 2018 - Rijkdom

Afgelopen week ben ik een beetje geschrokken van mijn eigen gevoelens.Ik ben een beetje gaan twijfelen aan mijn eigen oprechtheid.

En dat gebeurde toen ik een vrouw tegenkwam die ik al heel lang ken.

Ik ben achter in de vijftig, die vrouw ook, ik heb haar meer dan veertig jaar geleden leren kennen, en zo af en toe lopen we mekaar toevallig tegen het lijf.

Aardige meid, aantrekkelijk ook wel, maar niks amoureus.

Het is een onbeladen vriendschap op afstand.

Ergens in ons gesprek van de week liet ze vallen dat ze zichzelf met pensioen had gestuurd.

Met pensioen?

Dat snapte ik niet.

Voor zover ik wist, hing haar – alleenstaande – leven aan elkaar van losse klussen.

‘Nou, ik hoef niet meer te werken,’ verduidelijkte ze.

‘Maar waar leef je dan van?’ wilde ik weten.

‘Ik heb geërfd.’

En toen kwam het verhaal dat ze dankzij haar inmiddels overleden ouders in een flat zonder hypotheek woont, er een vakantiehuis op nahoudt, en verder over voldoende vermogen beschikt om het tot na haar negentigste heel comfortabel uit te houden.

Daar keek ik van op.

Schaamteloos als ik ben, informeerde ik nog of ik moest denken in termen van tonnen of miljoenen, maar die vraag wimpelde ze weg door te zeggen dat haar reserve ‘genoeg’ was.

Intussen voelde ik haar aanzien bij mij een beetje stijgen.

Het was net of ze aantrekkelijker werd.

Raar.

Ik ben heel gelukkig met mijn vrouw. Ik verlang naar niemand anders. Maar ja, ik ben een man, ik kijk toch een beetje als een man om me heen. En ergens in mij meende ik een zekere verschuiving waar te nemen.

Een verschuiving die me nogal aan het denken zette.

Wordt iemand aantrekkelijker als potentiële partner als je weet dat die persoon over een ruime financiële armslag beschikt?

Dat klinkt wel heel berekenend.

Toch is dat wat je al gauw denkt als je een welgestelde, uitgezakte oude vent ziet met een jonge stoot aan zijn zijde.

Dan denk je al gauw: het gaat haar om zijn geld.

Wat een allesbehalve nobele indruk maakt.

Maar is het per se een on-nobele berekening die zulke mensen aan elkaar smeedt? Móet je het wel zien als opportunisme?

Denk even mee.

Een relatie werkt alleen als er sprake is van een zekere gelijkwaardigheid.

Dat lijkt me duidelijk.

Maar moet de ‘waarde’ van de beide partners zich op hetzelfde vlak bevinden?

Nou, hoeft niet, zou ik denken.

Een man of een vrouw kan bijvoorbeeld best fysiek niet uitgesproken aantrekkelijk zijn, maar over een enorm gevoel voor humor beschikken, of over een onverwoestbaar optimisme, of enorm attent zijn, zorgzaam, trouw, talentvol, creatief. Al dat soort eigenschappen tellen mee.

Eigenschappen waarmee iemand voor een partner kan bijdragen aan een prettig bestaan.

Zelfs het hebben van een leuke hond kan een zekere betekenis hebben.

En ja, rijkdom past ook in dat straatje.

Zo onoprecht is het misschien niet, als je dat een rol laat spelen.

Ja, als er geestelijk verder weinig aansluiting is, wordt het alsnog een armoedige bedoening, maar toch. Je hoeft een relatie waarin de rijkdom van de één een rol speelt niet per se meewarig te bekijken, zou ik denken.

Ik hoop voor die vermogende kennis intussen dat ze nog eens tegen een leuke vent aanloopt. Want ja, voor rijkdom geldt uiteindelijk hetzelfde als voor een glanzende carrière of maatschappelijk aanzien: het is niet iets waar je ‘s nachts in bed lekker tegenaan kunt kruipen.



SPEELLIJST

DE TUNE

1. Ik mis je – John Verkroost

WEER & RELATIES

2. Bloedverziekend heet - Izak Boom

3. Trudy - Cornelis Pons

4. Luie zonnestoel – Jan Rot

AANZIEN & GELD

5. Ach meneer, ik dank u zeer - Peter Blanker

6. Money, money, money - Meteoor Kwartet

FIEN DE LA MAR

7. Een zomeravontuur - Fien de la Mar

8. We bouwen een theater - Jasperina de Jong & Gerard Cox

9. Geef me je hand - Jasperina de Jong & Gerard Cox

10. Om alles - Jasperina de Jong

AANKONDIGINGEN

11. Americanas – Metropole Orchestra Big Band