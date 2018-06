HET OPKAMERTJE 27 mei 2018

Bert van Nieuwenhuizen en Kees van Velzen zoeken het uit.

DE SCHULD VAN HET KAPITAAL

1. De Schuld Van Het Kapitaal - Leen Jongewaard

2. Kapitalismen – Per Dich

3. Poor But Honest - Ian Whitcomb and Bluesville

4. She Was Poor, But She Was Honest – Billy Bennett

5. It's The Same The Whole World Over – Anika Noni Rose

FRANSE COVERS

6. Cathy’s Clown - The Everly Brothers

7. Le P’tit Clown De Ton Coeur - Johnny Hallyday

8. Let's Twist Again – Chubby Checker

9. Viens Danser Le Twist – Johnny Hallyday

10. We Say Yeah – Cliff Richard and The Shadows

11. Dis-Moi Oui – Johnny Hallyday

12. Hey! Baby - Bruce Channel

13. Hey! Baby! - Johnny Hallyday

14. Teen Age Idol - Rick Nelson

15. L’idole Des Jeunes - Johnny Hallyday

16. Stand A Little Closer – Laurie Sisters

17. Ne Sois Pas Si Bête – France Gall

18. It Hurts to Say Goodbye - Margaret Whiting

19. Comment Te Dire Adieu - Françoise Hardy

20. Paint It Black – The Rolling Stones

21. Marie Douceur - Marie Colère – Marie Laforêt

22. Breaking Up Is Hard To Do – Neil Sedaka

23. Moi Je Pense Encore À Toi – Sylvie Vartan

COLINDA

24. Colinda – Rein de Vries

25. Allons Danser Colinda - Happy, Doc, and The Boys, (Vcl. Doc Guidry)

26. Madame Young Donnez Moi Vôtre Plús Jolie Blonde - Dennis McGee